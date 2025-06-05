Cezaevinden tahliyeler başladı! İnfaz düzenlemesi sonrası yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kanun sonrası, cezaevlerinden tahliyeler başladı. Cezasının bitmesine 75 gün kala, yasadan yararlanarak tahliye olan Ümit Aytekin "Buna vesile olan kişilerin Allah yardımcısı olsun" dedi.

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

TAHLİYELER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren kanun sonrası, cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyelerin başlaması üzerine mahkum yakınları cezaevi önünde toplandı.

Oğlunun 3 ay kala tahliye olması üzerine konuşan mahkum yakını Şener Dinler ise, bayramı beraber geçireceği için mutlu olduğunu ifade etti.

"VESİLE OLAN KİŞİLERDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Cezasının bitmesine 75 gün kala, yasadan yararlanarak tahliye olan Ümit Aytekin ise, "Tüm mahkum yakınlarının, mahkumların, eşlerinin, çocuklarının herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Buna vesile olan kişilerin de Allah yardımcısı olsun, onlardan da Allah razı olsun" dedi.