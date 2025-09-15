Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltında

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltında

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltında
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emre Mert Kılıç'ın sosyal medya hesabından CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince "hakaret" suçundan gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

