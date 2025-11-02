Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alkol kasalarından haç işareti yaptılar! 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de "Cadılar Bayramı" kutlaması adı altında alkol kasalarından haç işareti oluşturan ve sokaklarda dolaşan 3 şahıs gözaltına alındı.

30 Ekim 2025 günü saat 23.00 civarında Eskişehir kent merkezinde 3 kişi, alkol kasalarını kullanarak haç şeklinde bir düzenleme yaptı. Olayın fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine kamuoyunda büyük tepki oluştu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek söz konusu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

