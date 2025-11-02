Alkol kasalarından haç işareti yaptılar! 3 kişi gözaltına alındı

30 Ekim 2025 günü saat 23.00 civarında Eskişehir kent merkezinde 3 kişi, alkol kasalarını kullanarak haç şeklinde bir düzenleme yaptı. Olayın fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine kamuoyunda büyük tepki oluştu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek söz konusu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.