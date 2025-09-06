CHP, olağanüstü kurultaya gidiyor! 900 delege imza verdi, tarih belli oldu

HABER MERKEZİ - İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve yönetimin görevden alınarak geçici çağrı heyetinin oluşturulmasından sonra CHP’de 15 Eylül hazırlığı başladı. Ankara’da 38. Olağan Kurultay’ın iptaline ilişkin görülecek davadan çıkacak sonucu merakla bekleyen ana muhalefet partisi, birçok farklı senaryo ile neler yapacağının hazırlığını sürdürüyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin İstanbul’daki gibi bir karar vererek kurultayı iptal etmesi ve Genel Merkez’e geçici heyet ataması durumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin görevi son bulacak.

Buna karşın CHP, krizin ardından 900’ün üzerinde delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay için başvuru yaptı. Talep, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na iletildi. Başvuruda, CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı için 21 Eylül tarihi teklif edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi “Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye’de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacak. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, CHP’nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü delili” ifadelerini kullandı.

B PLANI: YEDEK PARTİ

Öte yandan, CHP’de ‘yeni bir parti’ de gündemde. Eski yönetimin veya heyetin süreci uzatması hâlinde erken seçim ihtimali de dikkate alınarak, parti kurma planı devreye sokulacak. CHP’li kaynaklar bunun son seçenek olduğunu belirtirken, seçimlere hazırlıksız yakalanmak istemeyen Özgür Özel ve ekibinin 15 Eylül’de çıkacak karara göre bu yönde de bir atım atabileceği iddia edildi.