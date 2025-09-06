Örneği yok, benzerleri var! CHP İl Kongresi'nin iptalini hukukçular yorumladı

BERAT TEMİZ ANKARA - Hukukçular, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline benzer geçmişte bir örnek bulunmadığını, bu kararın bir ilk olduğunu belirtiyor. AK Parti’nin hukukçuları da yeni durumun bundan sonraki süreç için bir içtihat niteliğinde olacağını ifade ediyor.

Mahkemelerin partilerin il kongrelerinin iptaline yönelik bir kararı bulunmasa da geçmişte yargının bazı partilerin kongrelerine ilişkin aldığı kararlar mevcut.

Bu konuda üç örnek bulunuyor ancak bu örneklerin bugünkü durumdan ayrışan unsurları var. İşte o örnekler:

■ 2005’te CHP’de 348 delegenin olağanüstü kongre çağrısını parti yönetiminin işleme almaması üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) tüzük kurultayının yapılması için ihtar verdi. CHP de AYM’nin bu kararı gereği kurultayı topladı.

■ Saadet Partisinde 2010’da olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere heyet görevlendirilmesi talebiyle açılan dava kabul edildi. Genel merkez, AYM’yi işaret ederek mahkemenin görevsizlik kararı vermesini istedi ancak bu talep reddedildi ve olağanüstü kongre toplandı.

■ 2016’da Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, MHP’de muhalif isimlerin başvurusu üzerine olağanüstü kurultaya gidilmesi yönündeki karar almıştı. Bu karar, yapılan itiraz üzerine daha sonra Tosya ve Gemerek Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından durdurulmuştu.