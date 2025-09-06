Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 5 Eylül 2025 Cuma akşamı olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Partide 900’ün üzerinde delegen olağanüstü kurultaya gitmek için imza topladı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun bu talebi onaylamasının ardından CHP'nin olağanüstü kurultaya gidişi kesinleşti.

Gündeme damga vuran olağanüstü kurultay kararının ardından vatandaşlar, "CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta?" sorularını araştırmaya başladı.

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CHP Olağanüstü Kurultayı'nın yapılacağı tarih belli oldu. Kurultay, 21 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Kurultay saati henüz netlik kazanmazken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci konuya dair şu bilgileri aktardı:

“Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir."