Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta?

CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta?
CHP, Olağanüstü Kurultay, Pazar, Saat, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP, 900'ün üzerinde delegenin talebi doğrultusunda olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Kurultayın hangi tarihte gerçekleştirileceği merak edildi. Milyonlarca vatandaş, "CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta?" sorularına cevap aradı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 5 Eylül 2025 Cuma akşamı olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Partide 900’ün üzerinde delegen olağanüstü kurultaya gitmek için imza topladı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun bu talebi onaylamasının ardından CHP'nin olağanüstü kurultaya gidişi kesinleşti.

Gündeme damga vuran olağanüstü kurultay kararının ardından vatandaşlar, "CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta?" sorularını araştırmaya başladı.

CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CHP Olağanüstü Kurultayı'nın yapılacağı tarih belli oldu. Kurultay, 21 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Kurultay saati henüz netlik kazanmazken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci konuya dair şu bilgileri aktardı:

“Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir."

CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta? - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?Resmi Gazete yayımlandı: Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Musa Kulaklıkaya atandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Marmara Üniversitesine yeni rektör: Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir? - HaberlerMarmara Üniversitesine yeni rektör: Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir?TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? - HaberlerTOKİ'den yüzde 25 indirimli konut kampanyasıSalih Özcan Beşiktaş'a transfer olacak mı? - HaberlerSalih Özcan Beşiktaş'a transfer olacak mı?Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten yatırımcılara 'altın' tavsiye! İşte beklenen o ay... - HaberlerAltın almalı mı satmalı mı?Gözleri Karadeniz saat kaçta başlıyor, oyuncuları kimler? - HaberlerGözleri Karadeniz saat kaçta başlıyor, oyuncuları kimler?İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: BEDAŞ 8 saatlik kesintiyi duyurdu, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? - Haberlerİstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: 8 saat sürecek
Sonraki Haber Yükleniyor...