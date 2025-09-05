Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP olağanüstü kurultay için resmi başvuru yaptı

Kaynak: HABER MERKEZİ
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'nin olağanüstü kurultay için resmi başvuru yaptığını ifade etti. Kurultay 21 Eylül’de gerçekleştirilecek.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'nin olağanüstü kurultay için resmi başvuru yaptığını açıkladı.

KURULTAY, 21 EYLÜL'DE

CHP 900’ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

Kurultay, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek.

