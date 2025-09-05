Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP bölünmeye doğru gidiyor iddiası: Yeni parti kurulacak, Ankara'da bina baktılar

CHP bölünmeye doğru gidiyor iddiası: Yeni parti kurulacak, Ankara'da bina baktılar

- Güncelleme:
HABER MERKEZİ

CHP'de yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile oluşan 'çatlak, partide bölünmeye doğru gidiyor' iddiası gündeme geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik "CHP ekibinin son planı yeni partiyle yola devam etmek. İlk kez üst düzey bir parti yetkilisi bir genel başkan yardımcısının ağzından 'yeni parti kurarız, yola devam ederiz' ifadesi çıktı" dedi. Öte yandan gazeteci Barış Yarkadaş, yeni parti hazırlığında olan Özgür Özel yönetiminin Ankara Balgat'ta 5 katlı bir binaya baktığını ifade etti.

CHP'de yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının ardından yeni parti iddiaları gündeme geldi. 

38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları ve İstanbul'da 6 ilçedeki kongrelerin durdurulması ile birlikte parti içinde yaşanan kriz daha da tırmandı. 

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sonrası fikir ayrılıklarının yaşandığı ana muhalefet partisinde bölünme tartışmaları gün yüzüne çıktı.

"ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURMA HAZIRLIĞINDA" 

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Özgür Özel yönetimin yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu ifade etti. 

Yarkadaş "Yeni parti için Ankara Balgat'ta 5 katlı bir binaya baktılar" dedi. 

ÜST DÜZEY CHP'Lİ İSİM İTİRAF ETTİ

Söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mevcut CHP ekibinin son planının ‘yeni partiyle yola devam etmek’ olduğunu dile getirdi. 

Atik "Aylardır CHP’de yaşanan çalkantılı süreci yakından izliyorum. Çok defa farklı stratejiler konuşuldu. Ama ilk kez üst düzey bir parti yetkilisi bir genel başkan yardımcısının ağzından “yeni parti kurarız yola devam ederiz” ifadesi çıktı" ifadelerini kullandı. 

"CHP KISA SÜREDE BÖLÜNEBİLİR"

Ana muhalefetin kısa süre içerisinde bölünme yoluna girebileceğinin altını çizen Fatih Atik "CHP’nin mevcut yönetimi artık baba ocağından ayrılmayı yeni bir partiyle yola devam etmeyi düşünmenin ötesinde dile getiriyor. ‘Yeni partiyle yola devam ederiz’ dendiğine göre çoktan bunun altyapısı hazırlanmış olmalı. Kısa süre içinde CHP’nin bölündüğüne tanıklık edebiliriz" sözlerine yer verdi.

BÖLÜNME, DAVALARIN SONUÇLARINA MI BAĞLI?

Taksim Meydanı programı konuklarından bir diğer isim olan gazeteci Hasan Basri Akdemir, CHP hakkında devam eden söz konusu davalara dikkat çekti. Akdemir "Davalar istedikleri gibi sonuçlanmazsa yeni parti kuracaklar" şeklinde konuştu. 

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi
