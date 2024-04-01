CHP ve İyi Parti arasında "borç" krizine neden olmuştu! Balıkesir'de Ahmet Akın kazandı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ahmet Akın kazandı. Seçim öncesi Özgür Özel, Akşener'e borcunu ödemesi çağrısı yaparak "Akşener bunların hiçbirine bir borcum yok ama sana borcum var Ahmet. Ben o borcu bir gün öderim’ demişti" ifadelerini kullanmıştı.

Yerel seçim öncesinde siyasi partiler adaylarını açıklarken en çok gündeme gelen kentlerden biri de Balıkesir oldu.

CHP Balıkesir'de Ahmet Akın'ı, İyi Parti ise Turhan Çömez'i aday gösterdi. Ancak CHP lideri Özgür Özel, İyi Parti lideri Akşener'e çağrı yaparak; Balıkesir'de, 2019 yılındaki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İyi Parti ile ortak aday çıkardıklarını anımsatmıştı.

"AHMET AKIN'IN GÖZLERİ YAŞLANMIŞTI..."

Özel, "Bundan 5 yıl önce Balıkesir Büyükşehir Belediye seçiminde adayımız Ahmet Akın'dı. Allah var ya hepimiz biliyoruz, Ahmet Akın adım adım Büyükşehir Belediye Başkanlığına gidiyordu. Sonra ittifak siyaseti gereğince Balıkesir'i istediler. Herkes döndü, Ahmet Akın'ın yüzüne baktı. Ahmet Akın'ın gırtlağı düğümlendi, gözleri yaşlandı, sesi titredi ama 'Partim içinse, ülkem içinse yaparım bu fedakarlığı' dedi. Oradaydım ben, hepimiz oradaydık ve o gün İyi Parti'ye Balıkesir Büyükşehir bırakıldı." demişti.

Özel, o dönem İyi Parti'nin adayı İsmail Ok'a destek olduklarını ancak seçimin kaybedildiğini, Ok'un daha sonra AK Parti'den milletvekili seçildiğini dile getirmişti.

AKŞENER'E "BORCUNU ÖDE" ÇAĞRISI

Akşener'e borcunu ödemesi çağrısı yapan Özel, "Aslında çok değer verdiğim, ablam dediğim sevgili Meral Akşener bir gün Ahmet Akın’ın olduğu bir ortamda, ‘Bunların hiçbirine bir borcum yok ama sana borcum var Ahmet. Ben o borcu bir gün öderim’ demişti. Tamam şu anda Meral Hanım ve partisi tüm Türkiye’de müstakil bir siyaset yapıyorlar. Ama Balıkesir için ‘Benim bu genç arkadaşa bir borcum vardı, onun için gereğini yapıyorum’ der mi? Benim tanıdığım Meral Hanım bunu Ahmet için der. Tam Balıkesir ve Ahmet Akın’la helalleşme zamanı" ifadelerini kullanmıştı.

AKIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KAZANDI

Dün seçimler tamamlanırken gözlerin çevrildiği kentlerden Balıkesir'i CHP'nin adayı Ahmet Akın kazandı. Akın, "Bu şehri hep beraber yöneteceğiz. Kuvayımilliye ittifakı ile yöneteceğiz. İyi yürekli güzel insanlara teşekkür ediyorum. Saadet Partisi'ne teşekkür ediyorum. Demokrat Parti'ye teşekkür ediyorum. DEVA Partisi'ne teşekkür ediyorum. Gelecek Partisi'ne teşekkür ediyorum. Destek veren AK Parti'li kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ailem, Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyorum" dedi.