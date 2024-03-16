Ahmet Akın kim, nereli? CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın hayatı hakkında merak edilenler

2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında? Balıkesir için vaatlerini açıkladı mı? Balıkesir'den aday olan Ahmet Akın eğitim durumu ve mesleği nedir? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın ne iş yapıyor, kariyer hayatı nasıl? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri, eğitim geçmişleri, meslek hayatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın kimdir, aslen nereli? Ahmet Akın'In eğitim durumu ve mesleği nedir sorusu ön plana çıkıyor. Balıkesir'den aday olan Ahmet Akın'ın hayatına dair merak edilen detayları sizler için araştırdık

AHMET AKIN KİMDİR?

Ahmet Akın, 1973 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir'de tamanlayan Akın, İzmir Atatürk Lisesinden mezun oldu. Ardından İngiltere'nin Cambridge şehrinde Eurocenter kursunda dil ve ekonomi alanları üzerine eğitim aldı. Bahçeşehir Üniversitesinde Siyaset eğitimini tamamlayan Ahmet Akın, Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Enerji alanında faaliyet gösteren özel şirketlerin çatısı altında genel müdür olarak görev yaptı. İspanya'da yenilenebilir enerji kaynakları üzerine birçok seminerlere ve eğitimlere katıldı. Uluslararası holdinglerde de CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.

Ahmet Akın, genel seçimlerde 25. 26. ve 27.dönem CHP Balıkesir Milletvekili olarak görevini ifa etmiştir. 2024 yerel seçimler kapsamında CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen Ahmet Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.