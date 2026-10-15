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CHP'de dikkat çeken atama! Gürsel Tekin'in yeni görevi belli oldu

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CHP'de dikkat çeken atama! Gürsel Tekin'in yeni görevi belli oldu
Başlık ResmiCHP'de dikkat çeken atama! Gürsel Tekin'in yeni görevi belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel'in getirilmesinin ardından Gürsel Tekin'e yeni görevlendirme geldi. Partiden yapılan açıklamaya göre, Tekin'in doğrudan Genel Başkanlık makamına bağlı 'koordinatör' olarak atandığı bildirildi.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel getirildi. Bu kararın ardından Gürsel Tekin için partiden yeni görevlendirme geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla yayımlanan resmi yazıda, Gürsel Tekin'in doğrudan Genel Başkanlık makamına bağlı 'Koordinatör' olarak atandığı bildirildi. Bu görevlendirmenin, partinin ilke ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

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Genel Başkanlık makamından iletilen belgede, atama kararına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Partimizin ilke ve hedefleri doğrultusunda, örgüt çalışmalarında etkinliğin artırılması, il-ilçe örgütlerimiz arasında eş güdümün güçlendirilmesi amacıyla, doğrudan Genel Başkanlık makamına bağlı 'Koordinatör' olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür."

Açıklamanın devamında Kılıçdaroğlu, Tekin’e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Tarafınıza tevdi edilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğinize olan inancımla yeni görevinizde başarılar diliyorum. Bilgilerini ve gereğini rica ederim" mesajını paylaştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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