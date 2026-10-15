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CHP İstanbul'da görev değişimi: Gürsel Tekin gitti, Mehmet Ali Yüksel geldi

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CHP İstanbul'da görev değişimi: Gürsel Tekin gitti, Mehmet Ali Yüksel geldi
Başlık ResmiCHP İstanbul'da görev değişimi: Gürsel Tekin gitti, Mehmet Ali Yüksel geldi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel getirildi. Atama kararını duyuran Müslim Sarı, görevi devreden Gürsel Tekin’e partiye sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederken, yeni İl Başkanı Yüksel'e ve İstanbul örgütüne başarılar diledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda İstanbul İl Başkanlığı görevinde yeni bir dönem başladı. Alınan ve bugün tebliğ edilen karar uyarınca, İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel getirildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, MYK tarafından alınan kararın tebliğ edildiğini belirterek, görevi devreden Gürsel Tekin’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

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Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin’e teşekkür ediyoruz. Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel’e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun."

Yeni atama kararıyla birlikte, Mehmet Ali Yüksel önümüzdeki süreçte CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütecek.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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