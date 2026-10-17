CHP’den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın yeni partisi belli oldu
CHP MYK’sı tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın yeni adresi belli oldu. İki haftadır görevini bağımsız olarak sürdüren Kotan, Yeni Parti’ye katıldı.
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CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) 1 Ekim 2026’da hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatma kararının ardından partisinden istifa eden Kotan, Yeni Parti’ye katıldı.
Kotan'ın istifasının hemen ardından gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı tartışmalara neden oldu.
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2 hafta boyunca bağımsız olarak görev yapan Cem Kotan, bugün Yeni Parti’ye üye oldu. Kotan’a salı günü düzenlenecek törende Yeni Parti rozeti takılacağı belirtildi.
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