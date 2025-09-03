CHP'li belediye başkanının aile evine molotoflu saldırıda 'kırmızı bülten' kararı

Menteşe Belediye Başkanı'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine, 1 Eylül tarihinde gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. ve M.C.Ç. polis ekiplerince yakalanmış, yaşlarının ise 15 ve 16 olduğu ortaya çıkmıştı.