Haberler > Gündem > CHP'li belediye başkanının aile evine molotoflu saldırıda 'kırmızı bülten' kararı

CHP'li belediye başkanının aile evine molotoflu saldırıda 'kırmızı bülten' kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muğla Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine düzenlenen saldırıda 2 isim gözaltına alınmıştı. 15 ve 16 yaşındaki saldırganları azmettiren isim tespit edildi. Londra'da bulunan şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Muğla Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine, 1 Eylül tarihinde gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. ve M.C.Ç. polis ekiplerince yakalanmış, yaşlarının ise 15 ve 16 olduğu ortaya çıkmıştı.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe dün tutuklanmış, yaşanan olay protesto edilmişti. Saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, olayla ilgili 2 zanlının tutuklanmasının ardından derinleştirildi.

Olayı gerçekleştiren zanlıların ifadeleri, telefon mesajlaşmaları ve görüşmeleriyle banka hesap hareketleri incelendi. Ekipler tarafından 6 saat içinde olayın azmettiricisinin O.K. olduğu belirlendi.

"KIRMIZI BÜLTEN" KARARI

Şüphelinin Londra'da bulunduğu tespit edilirken, Adalet Bakanlığınca O.K'nin yakalanması için 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarıldı.

 

