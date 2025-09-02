Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine saldıranlar yakalandı: Biri 15 diğeri 16 yaşında

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine saldıranlar yakalandı: Biri 15 diğeri 16 yaşında

- Güncelleme:
Menteşe, Muğla, Yangın, Belediye Başkanı, Saldırı, Gençler, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine yanıcı madde atan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 15 ve 16 yaşında olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün gece saatlerinde bir dairenin balkonuna yanıcı madde atıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi, çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürüldü. 

Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde kolonya şişeleri bulundu. Saldırıya uğrayan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesine ait olduğu öğrenildi. 

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine saldıranlar yakaladı: Bir 15 diğeri 16 yaşında - 1. Resim

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Vali Akbıyık, aileyi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada şunları söyledi:

"Başkanımızın anneannesi ve dedesine yönelik bir cam şişe içerisinde saat 22.10 civarında balkona yanıcı madde atılıyor. Meydana gelen yangın mahallelinin hızlı müdahalesiyle can ve mal kaybolmadan söndürülüyor.

Tüm emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, olayı gerçekleştiren ve eşkalini tespit etmeye çalıştığımız iki kişiyi yakalamak için büyük gayret sarf ediyor. Gerek analizler, gerek PTS kayıtları hepsi titizlikle inceleniyor. Şehrin girişi çıkışında tüm birimlerimiz kontrol yapıyor. En kısa zamanda bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız."

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine saldıranlar yakaladı: Bir 15 diğeri 16 yaşında - 2. Resim

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüpheliler Y.D.K (16) ve M.C.Ç'nin (15) polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Öte yandan şüphelilerin olay yerine gelişleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

