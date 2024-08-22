Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'li belediyelerden Özgür Özel'e yoğun baskı: Erdoğan'la görüş, durum çok kötü

CHP'li belediyelerden Özgür Özel'e yoğun baskı: Erdoğan'la görüş, durum çok kötü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;li belediyelerden Özgür Özel&#039;e yoğun baskı: Erdoğan&#039;la görüş, durum çok kötü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mersin, Samsun Atakum ve İzmir Foça’dan sonra Antalya Döşemealtı Belediyesinde yaşanan haciz şokunun ardından CHP’li belediyeleri icra korkusu sararken belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den problemin çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesini istedi.

SAMET EKER ANKARA- CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyeler Eş Güdüm Konseyi (SODEMBEK)  toplantısında CHP liderine taleplerini ileten belediye başkanları, özellikle “borçların kaynağından tahsil edilme uygulaması”ndan vazgeçilmesi isteğinde bulundu. Başkanlar, Özel’e açıkça “Toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor. Durum böyle giderse maaş ödeyemez hâle geliriz” dedi.

KURMAY BASKISI

Belediye başkanlarının yanı sıra CHP kurmayları da Özel’e Erdoğan ile görüşme baskısında bulundukları ifade edildi. CHP’li kurmaylar, belediyelere gelebilecek prim borcu kaynaklı hacizlerin önüne geçmek ve faizlerin silinmesi için CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesini talep etti. Görüşme gerçekleşirse seçimden sonra iki lider dördüncü defa bir araya gelmiş olacak.

ŞİMŞEK VE KURUM

Bu arada, belediyelerin borçlarının yapılandırılması ve gelirlerini artırıcı adımlar atılması amacıyla CHP’li genel başkan yardımcılarının da devreye girmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten, Gökhan Zeybek’in de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan randevu isteyeceği öğrenildi.

“YİNE ÖDEMİYORLAR”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, borçlarını yapılandırabilen CHP’li belediyelerin de borçlarını ödemediğini söyledi. Yalçın “Yeniden yapılandırma kanunu çıktı. Madem ödeyecektiniz, orada niye ödemediniz? Hatta bazı şirketlerle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapılandırma başvurusunda bulundu ve taksitlerini ödemeden yapılandırma dosyalarını iptal etti. CHP’li belediyeler, sigorta prim borcunu ödemiyor, sonra da çıkıyor ve ‘SGK’yı batırdınız’ diyor” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trump kurşun geçirmez camın ardında! Suikast girişimi sonrası ilk mitingGalatasaray'ın yıldızı Batshuayi, İsviçre'de attığı gollerle adını tarihe yazdırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manisa'daki skandal görüntülere AK Parti'den kınama! Kadına şiddet kabul edilemez - GündemManisa'daki skandal görüntülere AK Parti'den kınama!Bakan Tekin'den öğretmenlere müjde! Atamalar gerçekleşecek - Gündem"Atamalar gerçekleşecek"İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var - GündemÖlü ve yaralılar varTerörün 2 katlı sığınağı ele geçirildi! Hakkari'de PKK'ya ağır darbe - GündemTerörün 2 katlı sığınağı ele geçirildi! Hakkari'de PKK'ya ağır darbeRusya'dan kritik Türkiye mesajı! Suriye ile normalleşme adımlarını destekliyoruz - Gündem"Adımları destekliyoruz!"Bakan Bolat lojistik üs olacağını duyurdu! Filyos Limanı neleri kapsıyor? - GündemFilyos Limanı neleri kapsıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...