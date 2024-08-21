Bolu'da orman yangını! 36 hane tahliye edildi
Gündem Haberleri / Ajanslar
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın Bolu'nun Gerede ilçesine de sıçradı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın nedeniyle ilçeye bağlı Demirler köyünde bulunan 36 hanenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyurdu.
AFAD, Bolu'nun Gerede ilçesindeki orman yangını nedeniyle Demirler köyünde bulunan 36 hanenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.28 sıralarında Demirler köyü mevkisinde çıkan orman yangınını söndürmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren çalışmalara başladığı belirtildi.
Çalışmaların havadan ve karadan aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Demirler köyünde tedbir amacıyla 36 hane tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmıştır. Çalışmalara destek vermek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya il AFAD müdürlüklerimizden ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Ajanslar