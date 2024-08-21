Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bolu'da orman yangını! 36 hane tahliye edildi

Bolu'da orman yangını! 36 hane tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Bolu&#039;da orman yangını! 36 hane tahliye edildi

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın Bolu'nun Gerede ilçesine de sıçradı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın nedeniyle ilçeye bağlı Demirler köyünde bulunan 36 hanenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyurdu.

AFAD, Bolu'nun Gerede ilçesindeki orman yangını nedeniyle Demirler köyünde bulunan 36 hanenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.28 sıralarında Demirler köyü mevkisinde çıkan orman yangınını söndürmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren çalışmalara başladığı belirtildi.

Bolu'da orman yangını! 36 hane tahliye edildi - 1. Resim

Çalışmaların havadan ve karadan aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Demirler köyünde tedbir amacıyla 36 hane tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmıştır. Çalışmalara destek vermek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya il AFAD müdürlüklerimizden ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bolu'da orman yangını! 36 hane tahliye edildi - 2. Resim

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'ndan emekli olduChelsea, Portekizli yıldız Joao Felix'i transfer etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Makam odasına haciz gelen CHP'li belediye başkanı plastik sandalye ve masada çalışıyor - GündemCHP'li başkan bakın nasıl çalışıyorMeteoroloji uyardı, havalar soğuyacak! Çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor - GündemÇok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor5 ilde terör operasyonu - Gündem5 ilde terör operasyonu!Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem oldu - GündemKahramanmaraş'ta korkutan bir deprem olduBaşıboş sokak köpeği vahşeti! 19 koyun telef oldu - GündemBaşıboş sokak köpeği vahşeti! 19 koyun telef olduBeklenen haber geldi! Sıcaklıklar 4-5 derece birden düşecek - GündemSıcaklık 5 derece birden düşecek, sağanak geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...