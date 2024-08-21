Bolu'da orman yangını! 36 hane tahliye edildi

AFAD, Bolu'nun Gerede ilçesindeki orman yangını nedeniyle Demirler köyünde bulunan 36 hanenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.28 sıralarında Demirler köyü mevkisinde çıkan orman yangınını söndürmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren çalışmalara başladığı belirtildi.

Çalışmaların havadan ve karadan aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Demirler köyünde tedbir amacıyla 36 hane tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmıştır. Çalışmalara destek vermek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya il AFAD müdürlüklerimizden ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.