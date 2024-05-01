CHP'li belediyelerin bir aylık karnesi: Rant, ihmal, kadrolaşma

31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen CHP’li belediyeler, kısa sürede onlarca skandal atamaya imza attı. İhmal, rant ve eş-dost kadrolaşması ve iş bilmezlik, CHP’ye yakın isimleri bile isyan ettirdi.

HABER MERKEZİ - Yerel seçimlerin üzerinden henüz bir ay geçmesine rağmen CHP’li belediyelerde skandallar bir türlü bitmek bilmiyor. İhmal, rant ve eş-dost kadrolaşması ile sürekli gündeme gelen CHP’li belediyeler, iş bilmezliği ile birçok canın hayatına da sebep oluyor.

Beşiktaş Belediyesinin ruhsat verdiği ve tadilat sırasında 29 emekçinin öldüğü gece kulübü yangınının acısı henüz geçmeden, Antalya’da bir kişinin öldüğü yedi kişinin yaralandığı ve CHP’li Kepez Belediye Başkanı’nın tutuklanmasına sebep olan teleferik kazası yaşanmıştı.

Şimdi de Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuk İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir parkta içi su dolu çukura düşüp boğularak hayatını kaybetti.

Tüm bunlara rağmen bazı sosyal mecralarda partizanlık yapan provokatörler ölenlerin ailelerini hedef alarak, ihmalin sorumluluğunu ölenlerde aradı.

“LİYAKAT” VURGUSU HAVADA KALDI

Ayrıca, sürekli ‘liyakat’ vurgusu yaparak, algı operasyonlarıyla AK Parti belediyelerini eş-dost kadrolaşmasıyla itham eden CHP, bir ay içinde onlarca skandal atamaya imza attı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in eşini kendisine başkan yardımcısı yapmaya kalktı. Haber sosyal medyaya düşünce geri adım attı. Sarıyer Belediyesinde kültür müdürünün eşi, başkan yardımcılığına atandı. Muğla Menteşe Belediye Başkanı, şirket ortağını kendisine yardımcı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğenini işe aldı.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı’nın kızı, Ankara Çankaya’da belediye başkan yardımcısı olurken, belediyenin özel kalem müdürlüğüne eski Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin eşi Leyla Köse getirildi. İzmir Buca ilçe başkanının eşi, Bornova Belediyesinde müdür yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Osman Bartal’ın eşi Hülya Bartal atandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız’ın eşi Pınar Işıkyıldız’ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine getirildiği ortaya çıktı.

TERÖRİSTİN KUZENİNE GÖREV

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala’nın eşi Şafak Pala, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevine atandı. CHP Parti Meclisi üyesi Bedirhan Berk Doğru’nun kardeşi Ozan Özgür Doğru, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Son olarak, savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li katil terörist Bahtiyar Doğruyol’un kuzeni Utku Doğruyol Ataşehir Belediyesinin basın danışmanlığına atanırken karar büyük tepki çekti.

CHP’YE YAKIN İSİMLER BİLE İSYAN ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Belediyeyi biz aldık diye CHP’lilerin çocukları işe girmeye başlarsa millet derki bunlar kendilerine almış belediyeyi bana almamış. Hele hele eş dost akrabayı sakın belediyelere doldurmayın” ifadelerini kullanmıştı. Buna rağmen kadroların büyük çoğunluğu eş-dost-akraba sarmalında yapıldı. Gerçekleştirilen atamalar CHP’ye yakın gazetecileri bile isyan ettirdi. Bunlardan biri de Can Ataklı’ydı. Ataklı “Olur mu ulan öyle bir şey? Burada seçilenin karısı öbür belediye başkanının yardımcılığına, falanca yerdekinin kardeşi, kaynı, yeğeni oradaki belediye başkanının yardımcılığına atanıyor. Şu anda onunla uğraşıyorlar” tepkisini gösterdi.