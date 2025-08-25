Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'li Kartal Belediyesi ile işçiler arasında kriz! Megakentin ortasında çöp dağları yükseldi

CHP'li Kartal Belediyesi ile işçiler arasında kriz! Megakentin ortasında çöp dağları yükseldi

İstanbul'da, Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, "maaşlarının eksik yatırıldığını" ifade ederek ilçedeki çöpleri toplamadı. Bazı sokak ve caddelerde biriken çöplerin, konteynerlerden taştığı görüldü.

Kartal Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, ikramiye, geriye dönük mesaileri ve maaşlarının yarısı yatırılmadığı için iş yavaşlatma kararı aldı.

CADDE VE SOKAKLARI ÇÖP GÖTÜRDÜ!

İşçiler, bugün ilçedeki bazı bölgelerde çöpleri toplamadı. Bazı sokak ve caddelerde biriken çöplerin, konteynerlerden taştığı görüldü.

İKRAMİYE VE MAAŞLARIN BİR KISMI HESAPLARA YATIRILDI

Kartal Belediyesi'nin sorunu çözmek için ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağı öğrenildi.

