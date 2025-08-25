Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Putin'e beklenmedik 'ayar'! "Anlaşma olmazsa..."

Rusya-Ukrayna arasında devam eden kanlı çatışmalara yönelik müzakere çalışmaları sürerken, ABD Başkanı Trump'tan Putin'e yönelik beklenmedik bir çıkış geldi. Trump, Ukrayna ile anlaşma yapmaya yanaşmaması halinde Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını yineleyerek, "Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, (anlaşma olmazsa) o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim" dedi.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, basın mensuplarının Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin halen ikili bir görüşme için herhangi bir adım atmaması konusunda üzgün olduğunu ifade eden Trump, bu sürecin "iki kişilik bir tango" gibi olduğunu belirtti.

Trump'tan Putin'e beklenmedik 'ayar'!

"BUNU KENDİ ARALARINDA ÇÖZMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Savaşı sona erdirmek için Moskova ile Kiev'in konuşması gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu onlara kalmış bir şey. Her zaman dediğim gibi, tango iki kişiyle yapılır ve onlar da bir araya gelmeliler. Bu savaşı çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Belki başarırlar, belki başaramazlar bilmiyorum. Onlara, bunu kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söyledim. Bu sizin aranızda bir mesele, bizimle ilgisi yok dedim." değerlendirmesini yaptı.

ANLAŞMA YOKSA YAPTIRIM VAR

Trump, Rusya'nın Ukrayna ile barış anlaşmasına yanaşmaması durumunda ne yapacağına ilişkin de "Bunun büyük sonuçları olacak ama ne olacağını göreceğiz. Bu, sona ermesi gereken bir şey. Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, (anlaşma olmazsa) o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Alaska Zirvesi için ABD topraklarına gelmesinin önemli olduğunu söyleyen Trump, "Bu büyük bir tavizdi ve bunu yaptığı için minnettarım. Rusya ile her zaman harika bir ilişkimiz oldu. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

