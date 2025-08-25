Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD Başkanı Trump'tan Tel Aviv'i kızdıracak çıkış! "Saldırılardan dolayı mutlu değilim"

ABD Başkanı Trump'tan Tel Aviv'i kızdıracak çıkış! "Saldırılardan dolayı mutlu değilim"

ABD Başkanı Trump, Tel Aviv'i kızdıracak sert açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail’in Gazze’deki Nasır Tıp Kompleksi’ne düzenlediği ve 20 kişinin ölümüne yol açan hava saldırılarına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, İsrail’in Gazze’deki Nasır Tıp Kompleksi’ne düzenlediği ve 20 kişinin ölümüne yol açan hava saldırılarına tepki gösterdi.

Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bundan memnun değilim. Görmek istemiyorum. Aynı zamanda bu kâbusun bitmesi gerekiyor. Rehineleri kurtaran kişi benim” ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN ALÇAK SALDIRI

Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hastalar, sağlık çalışanları, sivil savunma görevlileri ve basın mensuplarının da aralarında bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, kompleksin bir binasının dördüncü katının iki hava saldırısıyla hedef alındığını, ikinci saldırının ise yaralıları tahliye etmek ve cenazeleri çıkarmak için bölgeye ulaşan ekipler sırasında gerçekleştiğini duyurdu.

Resmî Filistin Televizyonu kameramanı Hussam el-Masri, Al Jazeera foto muhabiri Muhammed Salama, foto muhabir Mariam Ebu Dagga ve gazeteci Muaz Ebu Taha’nın saldırıda öldüğü doğrulandı. Serbest gazeteci Ahmed Ebu Aziz’in de aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATLEDİLDİ

Trump, Gazze’de tutulan rehineler hakkında da değerlendirmede bulunarak “20’den biraz azının hayatta olduğunu, bir ya da ikisinin öldüğünü düşündüğünü” söyledi.

İsrail ise daha önce yaklaşık 50 rehinenin bulunduğunu, bunlardan 20’sinin hayatta olduğuna inandığını açıklamıştı.

Gazze’de Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırılarında 62 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Enclave açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Uluslararası Ceza Mahkemesi geçtiğimiz Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmıştı. İsrail ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla yargılanıyor.

