Trump duyurdu: ABD bayrağını yakan kişilere hapis cezası geliyor!

Trump duyurdu: ABD bayrağını yakan kişilere hapis cezası geliyor!

Güncelleme:
Trump duyurdu: ABD bayrağını yakan kişilere hapis cezası geliyor!
ABD Başkanı Donald Trump, ABD bayrağını yakan kişilere 1 yıl hapis cezası öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde bazı başkanlık kararnamelerini imzalarken, bayrak yakanlara yeni cezalar öngören bir adım attı.

"EĞER BAYRAK YAKARSAN, BİR YIL HAPİS CEZASI ALIRSIN"

Trump, ABD bayrağını yakan kişilerin 1 yıl hapis cezası almasını sağlayacak düzenlemeyi içeren başkanlık kararnamesini de imzaladı. "Eğer bayrak yakarsan, bir yıl hapis cezası alırsın, erken tahliye yok, hiçbir şey yok. Bir yıl hapis cezası alırsın." diyen ABD Başkanı, bayrak yakmanın "ifade özgürlüğü" olarak değerlendirilmesine de açıkça karşı olduğunu belirtti.

SUÇLULAR KEFALET ÖDEMEDEN SERBEST KALAMAYACAK

Öte yandan Trump, suçluların mahkemeden kefalet ödemeden serbest bırakılması uygulamasını sona erdirecek bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Birçok suçlunun söz konusu politikadan yararlanarak suçlu olmalarına rağmen herhangi bir ödeme yapmadan serbest kalabildiklerini ve bunun suç oranlarını artırdığını anlattı ve bu politikayı artık sona erdirdiklerini belirtti. Trump, "Yaptığımız düzenlemelerle şu anda Washington, ülkenin en güvenli yeri haline geldi." değerlendirmesini yaptı.

