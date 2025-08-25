AK Partili İnan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: Hırsızları ve dolandırıcıları kollayan genel başkan

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Özgür Özel, hırsızları, bantçıları ve dolandırıcıları kollayan genel başkan olarak tarihe geçmiştir" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir’deki kooperatif tartışmalarına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. İnan, yaptığı açıklamada Özel’in İzmir’deki kooperatif mağdurlarını yok saydığını belirterek, "Sayın Özgür Özel, CHP belediyeciliği tarafından dolandırılan İzmirlilere özür dileyeceğinize, pişkince yalan söylüyorsunuz. ‘Kimse dolandırılmadı’ diyerek İzmir’deki kooperatif faciasını örtbas edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

İnan, İzmir’de vatandaşlardan yıllarca para toplanmasına rağmen konutların teslim edilmediğini, aynı arsaların birden fazla kişiye satıldığını ve belediyelerin usulsüz ruhsatlarla projelere göz yumduğunu söyledi.

Açıklamasında kooperatiflere ilişkin tespitleri sıralayan İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce İzmirli mağdur edildi, hayat birikimleri yok oldu. 20 milyar TL’den fazla kamu zararı ortaya çıktı. Dolandırılan mağdurlar hâlâ haklarını arıyor. İhalelere fesat karıştırıldı, bitmeyen inşaatlara milyonlarca lira ödendi. 10 bin araç kiralandı, 5 bini kayıtsız çıktı. Temsil ve ağırlama giderleri kooperatiflerden faturasız karşılandı."

Tüm bu usulsüzlüklerin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi raporları ile Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin incelemeleriyle belirlendiğini ifade eden İnan, Özel’e şu soruları yöneltti:

"Belediyenin adıyla topladığınız paraların akıbeti nerede? İzmirlilerin ev sahibi olmak için size verdikleri paraları arkadaşlarınız ne yaptı? Siz bu kooperatifçilere kefil misiniz?"

HIRSIZLARI VE DOLANDIRICILARI KOLLAYAN GENEL BAŞKAN

İnan, CHP liderinin mağdurları yalancılıkla itham ettiğini savunarak, "Özgür Özel, hırsızları, bantçıları ve dolandırıcıları kollayan genel başkan olarak tarihe geçmiştir" değerlendirmesinde bulundu.