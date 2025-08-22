Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP’de davet rahatsızlığı! Kemal Kılıçdaroğlu görmezden geliniyor

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’de halef selef başkanlar arasındaki çekişme, parti içi tartışmaları da beraberinde getiriyor. CHP lideri Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında 38’inci Olağan Kurultayı’ndan bu yana devam eden soğukluk, bu kez Hikmet Çetin üzerinden gündeme geldi.

BERAT TEMİZ ANKARA - Kırşehir’deki Hacıbektaş Veli Anma Törenlerine CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in katılması, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise davet edilmemesi parti içinde rahatsızlığa sebep oldu. CHP’li isimler, yalnızca altı ay genel başkanlık görevinde bulunan Çetin’in, başta mitingler olmak üzere Özgür Özel’in de yer aldığı birçok programa özel olarak davet edilip, 13 yıl boyunca genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağırılmamasına tepki gösterdi.

Partililer “CHP’ye 13 yıl emek vermiş, başkanlık yapmış, arkasından ağladıkları Kılıçdaroğlu hiçbir etkinliğe davet edilmiyor. Birinin davet edilip, birinin edilmemesi kasıtlı bir tercihtir. Parti içinde ikilik çıkarılıyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Parti içindeki rahatsızlığın artması “Kılıçdaroğlu bilinçli olarak dışlanıyor” yorumunu beraberinde getirdi.

Özel ve Kılıçdaroğlu, son dönemde yalnızca cenazelerde yan yana geliyor. İki isim, eski Bakan Halil Şıvgın, CHP eski genel başkanı Altan Öymen, CHP Milletvekili Namık Tan’ın annesi Günsel Tan ve eski CHP Tokat İl Başkanı Metin Somuncu’nun cenaze törenlerinde bir araya gelmişti. Yine Özel, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte geçtiğimiz ay ikiz kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu’na taziye ziyaretinde bulunmuştu.

