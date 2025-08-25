Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nevşehir'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri hastanede can verdi

Nevşehir'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri hastanede can verdi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Nehrin Sarıhıdır köyü yakınlarında boğulma tehlikesi geçiren kişiler için ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu esnada ırmağa giren bazı vatandaşlar, 3 kişiyi kıyıya çıkardı.

Kurtarılan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. 3 kişiden E.Y. tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

