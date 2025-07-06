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CHP'li Murat Emir protesto mitinginde konuşma yaptığı sahneden düştü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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CHP, Murat Emir, Adıyaman, Miting, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen mitingde konuşma yaptığı sahneden düştü. Parti yöneticileri tarafından hastaneye kaldırılan Emir'in kaburgalarının kırıldığı, sabah saatlerinde ambulans uçakla Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde düzenlenen mitingde, gözaltındaki Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye destek ve operasyona tepki amacıyla toplanan kalabalığa hitap eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasını tamamlayıp sahneden inerken dengesini kaybederek düştü.

MURAT EMİR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Murat Emir, parti yöneticileri tarafından otomobille kent merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü.

CHP'li Murat Emir protesto mitinginde konuşma yaptığı sahneden düştü! - 1. Resim

Hastanede tedavi altına alınan Emir’in sağlık durumuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, şu an için açıklama yapmayacaklarını, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

KABURGALARI KIRILDI

Emir'in, kaburgalarında kırık olduğu ve sabah saatlerinde ambulans uçakla Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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