CHP'li Murat Emir protesto mitinginde konuşma yaptığı sahneden düştü!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen mitingde konuşma yaptığı sahneden düştü. Parti yöneticileri tarafından hastaneye kaldırılan Emir'in kaburgalarının kırıldığı, sabah saatlerinde ambulans uçakla Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde düzenlenen mitingde, gözaltındaki Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye destek ve operasyona tepki amacıyla toplanan kalabalığa hitap eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasını tamamlayıp sahneden inerken dengesini kaybederek düştü.

MURAT EMİR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Murat Emir, parti yöneticileri tarafından otomobille kent merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Emir’in sağlık durumuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, şu an için açıklama yapmayacaklarını, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

İlgili Haber Ahtapotun kolları deşifre oluyor! Dört CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu

KABURGALARI KIRILDI

Emir'in, kaburgalarında kırık olduğu ve sabah saatlerinde ambulans uçakla Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.