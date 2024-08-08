CHP'li Namık Tan kimin vekili? Bakan Fidan'a tepki gösterdi, soykırımcılara sahip çıktı

Bakan Fidan'ın "Artık İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı" sözlerine CHP'li Namık Tan'dan tepki geldi. Bakan Fidan'ın 'tasmalı' olarak seslenmesinin devlet terbiyesine uygun olmadığını savunan Tan'a tepki yağdı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ politikasına ‘masal’ diyen CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, şimdi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı hedef aldı.

Fidan’ın, İsrail’in yaptığı her türlü kötülüğü ABD’nin arkadan süpürmeye çalışmasının kabul edilemeyeceğini belirterek “Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı” şeklindeki açıklamasını eleştiren Tan, âdeta İsrail’e sahip çıktı.

DAVAYA MÜDAHİL OLMA GİRİŞİMİNE TEPKİ

Namık Tan, Fidan’ın öfkesine yenik düştüğünü ve İsrail’e ‘Tasmalı’ olarak seslenmesinin devlet terbiyesine uygun olmadığını savundu. Ayrıca Türkiye’nin İsrail’le ilgili soykırım davasına müdahil olma girişimine de tepki gösterdi. Tan “Diplomasi uluslararası hukukun kapanlarını gözden uzak tutmamaktır. Örnekse, İsrail’e yönelik soykırım davasına müdahil taraf olurken, Uluslarası Adalet Divanı Tüzüğü’nün 63/1 maddesinin Türkiye aleyhine oluşturacağı muhtemel sonuçların ayırdında olmaktır” dedi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Tan’ın bu açıklamalarına hem AK Parti’den hem de vatandaşlardan tepki yağdı. Tan’ın sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamaya vatandaşlar tarafından “Bu açıklamayı İsrail dışişleri bakanı yaptı sandık. Türk Dışişleri Bakanı’nın İsrail ile ilgili sözlerinden CHP neden rahatsız olur? Çocukların ve torunların senden utanacak. Hakan Fidan, İsrail bakanına laf ediyor. Ses CHP’li Namık Tan’dan geliyor. İsrail’in ‘Demir Kubbe’si bile bu kadar savunamaz İsrail’i” şeklinde yorumlar yapıldı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan “Dışişleri Bakanı’mızın ‘Sahipleri tasmasını tutmalı’ sözü belli ki İsraillilerden öte Türkiye’deki İsrail muhiplerini rahatsız etmiş. Yazık ki Meclis’te aynı çatıyı paylaştığımız Sayın Vekil, Türkiye’yi uzun yıllar büyükelçi sıfatıyla temsil etti” dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da Tan’a gönderme yaparak “Konu İsrail olunca hassasiyet artıyor” görüşünü dile getirdi.