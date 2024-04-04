CHP'nin kazandığı Ardahan'da da AK Parti'den itiraz

31 Mart yerel seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre CHP’li Faruk Demir'in 174 oy farkla kazandığı Ardahan'da, AK Parti'den itiraz geldi. AK Parti'nin adayı Yunus Baydar, 'usulsüzlük' yapıldığını iddia ederek, seçimin yenilenmesini talep etti.

Türkiye, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde 5 yıl boyunca görev yapacak yeni yerel yöneticilerini seçti.

Ardahan’da da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Faruk Demir, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı oldu. AK Parti, Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar ise 174 oy farkla seçimi kaybetti.

AK PARTİ'DEN SONUÇLARI İTİRAZ

Yunus Baydar, yerel seçimde ıslak imzalı tutanakların olmadığına ve sandık görevlisinin yerine başka bir görevli geldiği iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunduklarını açıkladı.

Baydar yaptığı açıklamada, oy kullanmış 640 oyun geçersiz sayıldığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bir oy bile bizim için çok kıymetlidir. Vatandaşlarımızın iradesine saygı duymamız gerekiyor. Sandık sonuçlarını koruyup kollamak da sandık yetkililerine aittir. Sandıklarda kamuoyu adına görevli kişilerin maalesef hukuka aykırı davrandıkları tutanaklarımızda da bellidir. Bu hususları hukukçularımız vasıtasıyla Ardahan ilçe seçim kuruluna sunduk.

Burada iki talebimiz var. Birincisi seçim güvenliği ortadan kalmıştır. Vatandaşın iradesi manipüle edilmiştir. Usulsüzlükler var ve bundan dolayı da seçimin tekrarlanmasını talep ediyoruz. İkinci olarak da sandıkların tekrardan sayılmasını talep ediyoruz. Buradan çıkacak sonuç ne olursa olsun biz sonuca tabii ki rıza göstereceğiz."

Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy almıştı.