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Haberler > Politika > CHP'nin sandıktan birinci çıktığı Mazgirt'in beldesinde seçimler yenilenecek

CHP'nin sandıktan birinci çıktığı Mazgirt'in beldesinde seçimler yenilenecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP&#039;nin sandıktan birinci çıktığı Mazgirt&#039;in beldesinde seçimler yenilenecek

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli Mazgirt'e bağlı Akpazar beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Beldede CHP'nin adayı 471 oy ile sandıktan birinci çıkmıştı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Akpazar beldesinde CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 471 oy alırken AK Parti’nin adayı Ali Aydın 467, DEM Parti adayı Orhan Çelebi ise 274 oy almıştı.

AK Parti, Örs Mahallesi’nde kurulan sandıkta yaklaşık 20 seçmene sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bunun da seçim sonucunu değiştirebileceğini ilişkin İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı.

Başvuruyu görüşen Seçim Kurulu, beldedeki seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Akpazar’daki seçim, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Akpazar Belediyesini 2019 seçimlerinde HDP’nin adayı Orhan Çelebi kazanmış ancak belediyeye daha sonra kayyum atanmıştı.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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