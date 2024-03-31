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Haberler > Gündem > 'Komünist Başkan'a soğuk duş! Tunceli'yi bırakıp Kadıköy'den aday olmuştu

'Komünist Başkan'a soğuk duş! Tunceli'yi bırakıp Kadıköy'den aday olmuştu

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Gündem Haberleri

2019 seçimlerinde Tunceli'den belediye başkanı seçilen Türkiye Komünist Partisi (TKP)'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu seçimde Kadıköy'den aday olmuştu. Maçoğlu, 21.37 itibarıyla oyların yüzde 6.30'unu almış görünüyor. Kadıköy'de CHP'nin adayı Murat Kösedağı yüzde 69.04'le ilk sırada yer alırken, AK Parti'nin adayı Veli Arslan ise yüzde 14.56'da kaldı.

Türkiye bugün yerel seçimler için sandıktaydı. 08.00'de başlayan oy kullanımı 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de sona erdi.

En merak edilen kent İstanbul'un en merak edilen ilçelerinden Kadıköy'den sonuçlar gelmeye başladı.

2019 seçimlerinde Tunceli'de yüzde 33 oranında oy alan Türkiye Komünist Partisi (TKP)'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu seçimde Kadıköy'den aday olmuştu.

MAÇOĞLU'NA SOĞUK DUŞ

CHP'nin adayı Murat Kösedağı ve AK Parti'nin adayı Veli Arslan ile yarışan Maçoğlu, büyük bir şok yaşadı.

Saat 21.37 itibarıyla Kadıköy'de oyların yüzde 8.73'ü açıklanırken, Fatih Mehmet Maçoğlu yüzde 6.30'da kaldı.

Kadıköy'de Murat Kösedağı yüzde 69.04 oy alırken, AK Parti'nin adayı Veli Arslan ise yüzde 14.56'da kaldı.

Düzenleyen:  - Gündem
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