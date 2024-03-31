Yine Türkiye'nin iç işlerine burnunu soktu! Irkçı Wilders'tan skandal seçim paylaşımı

Hollandalı ırkçı ve İslam düşmanı Geert Wilders, seçim sonuçları açıklandığı sırada skandal bir paylaşım yaptı.

Hollandalı aşırı sağcı Geert Wilders, skandal söylemlerine devam ediyor.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Sık sık İslam karşıtı açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken Wilders, bu kez de seçim sonuçlarının açıklandığı sırada tepki çeken bir söylemde bulundu. X'te paylaşım yapan Wilders, "Bye bye Erdoğan-AK Parti. Türkiye laiklik ve özgürlük istiyor." ifadelerini kullandı. Wilders'ın Türkiye'nin iç işlerine karışması sosyal medyada da vatandaşların büyük tepkisini çekti.

SIK SIK İSLAM KARŞITI AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Wilders, 2018'de ülkedeki camilerin ve İslam okullarının kapanmasını, Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeren “İslami ifadelerin yasaklanması” başlığı altında parlamentoya yasa tasarısı sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaretler eden Wilders hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hollandalı siyasetçi Erdoğan'a oy verenlere de tepki çeken ifadeler kullanmıştı.