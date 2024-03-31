Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Yine Türkiye'nin iç işlerine burnunu soktu! Irkçı Wilders'tan skandal seçim paylaşımı

Yine Türkiye'nin iç işlerine burnunu soktu! Irkçı Wilders'tan skandal seçim paylaşımı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yine Türkiye&#039;nin iç işlerine burnunu soktu! Irkçı Wilders&#039;tan skandal seçim paylaşımı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollandalı ırkçı ve İslam düşmanı Geert Wilders, seçim sonuçları açıklandığı sırada skandal bir paylaşım yaptı.

Hollandalı aşırı sağcı Geert Wilders, skandal söylemlerine devam ediyor.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Sık sık İslam karşıtı açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken Wilders, bu kez de seçim sonuçlarının açıklandığı sırada tepki çeken bir söylemde bulundu. X'te paylaşım yapan Wilders, "Bye bye Erdoğan-AK Parti. Türkiye laiklik ve özgürlük istiyor." ifadelerini kullandı. Wilders'ın Türkiye'nin iç işlerine karışması sosyal medyada da vatandaşların büyük tepkisini çekti.

Irkçı Wilders'tan skandal paylaşım - 1. Resim

SIK SIK İSLAM KARŞITI AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Wilders, 2018'de ülkedeki camilerin ve İslam okullarının kapanmasını, Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeren “İslami ifadelerin yasaklanması” başlığı altında parlamentoya yasa tasarısı sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaretler eden Wilders hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hollandalı siyasetçi Erdoğan'a oy verenlere de tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, Süleymaniye'de terör saldırısında öldürüldü - DünyaAşiret lideri terör saldırısında öldürüldüİsrail'den bir mülteci kampına daha bombardıman! Ölü ve yaralılar var - Dünyaİsrail'den bir mülteci kampına daha bombardıman!İsrail, Gazze'de masumların ve gazetecilerin çadırını vurdu! Ölü ve yaralılar var - Dünyaİsrail bir kez daha vurdu! Ölü ve yaralılar varPapa'dan Gazze için 'derhal ateşkes' çağrısı! - DünyaPapa'dan Gazze için 'derhal ateşkes' çağrısı!Putin imzaladı! 150 bin kişiye zorunlu askerliğe çağrısı - DünyaPutin imzaladı! 150 bin kişiye zorunlu askerliğe çağrısıPakistan’da şiddetli yağış nedeniyle evler çöktü: 10 ölü - DünyaŞiddetli yağış hayatı felç etti! Evler çöktü, kayıplar varABD Temsilciler Meclisi üyesinden skandal sözler! 'Gazze, Hiroşima ve Nagazaki gibi bombalanmalı' - DünyaGazze için skandal 'atom bombası' önerisiİsrail 177 gündür katlediyor! Gazze'de can kaybı yine yükseldi - Dünyaİsrail 177 gündür katlediyor! Gazze'de can kaybı arttıMoskova katliamı ile “küresel kodlar” değişiyor! Saldırganlar sadece birer piyon - DünyaSaldırganlar sadece birer piyonGagavuzya Milletvekili İvanna Köksal: Sonumuz Gazze’den daha vahim olabilir - Dünya"Sonumuz Gazze’den daha vahim olabilir"
Sonraki Haber Yükleniyor...