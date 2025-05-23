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CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili seçildi! İşte o isim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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CHP&#039;nin yeni Meclis Başkanvekili seçildi! İşte o isim
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP'nin yeni TBMM Başkanvekili, grup toplantısında 72 oy alan Tekin Bingöl oldu.

CHP'nin TBMM grup yönetimini belirlemek üzere yapılan kapalı grup toplantısında Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar katip üyeliklere seçildi.

3 ADAY VARDI

TBMM Başkanvekilliği ve İdari Amir seçimi ikinci tura kaldı. TBMM Başkanvekilliği için Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol aday oldu.

72 OYLA BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

İkinci turda Gülizar Biçer Karaca, Gürsel Erol lehine seçimden çekildi. TBMM Başkanvekilliğine 72 oyla Tekin Bingöl seçilirken, İdari Amirliğe ise Harun Özgür Yıldızlı seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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