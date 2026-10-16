CHP'nin yol haritasını belirleyecek: Gölge kabine yerine Politika Kurulları

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlı faaliyet gösterecek Parti Politikaları Kurulu kuruldu. Parti bünyesinde farklı alanlarda oluşturulması planlanan 18 politika kurulunun çalışmalarını koordine edecek yapı, hazırlayacağı rapor ve politika önerileriyle partinin kurumsal politikalarının belirlenmesine katkı sağlayacak.

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Özgür Özel döneminde oluşturulan “gölge kabine sistemi” yerini politika kurullarına bırakıyor. Gölge kabineden farklı olarak doğrudan bakanlıkları takip etmek yerine araştırma, raporlama ve stratejik politika önerileri geliştirecek olan Parti Politikaları Kurulu, farklı alanlarda yürütülecek çalışmaları ortak bir zeminde buluşturacak. Yeni bir yürütme veya karar organı olarak tasarlanmayan kurul, mevcut yapıların yetki ve statülerine müdahale etmeden faaliyet gösterecek. Genel Başkanlığın ihtiyaç duyduğu teorik ve programatik altyapıyı hazırlayacak olan kurul, partinin orta ve uzun vadeli politika üretim sürecine katkı sunacak.

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KILIÇDAROĞLU’NA SUNUM YAPILACAK

Politika kurullarının, bir başkan ve 4-5 üyeden oluşmak üzere toplam 5-6 kişilik yapılar hâlinde oluşturulması bekleniyor. Kurullarda akademisyenler, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve siyasetçilerin yer alabileceği ifade edildi. Parti Politikaları Kurulunun, hazırlanan çalışmaları belirli aralıklarla Kemal Kılıçdaroğlu’na aktararak sunum yapması bekleniyor.

Öte yandan Parti Politikaları Kurulunun başkanlığına Uğur Tunçay, başkan vekilliğine ise Hikmet Karakuş getirildi. Duran Bülbül, Gaye Usluer, Birgül Değirmenci, Kemal Akkurt, İskender Özturanlı, Çağatay Gürsoy ve Taylan Atalay da kurul üyesi olarak görevlendirildi.

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