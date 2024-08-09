Çin'de konteyner gemisi patladı! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çin'in en aktif limanlarından birisi olan Ningbo-Zhoushan’daki gemide patlama meydana geldi. Patlama anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Çin’in Ningbo-Zhoushan Limanı’nda Tayvanlı nakliye firmasına ait Liberya bandıralı “YM Mobility” adlı konteyner gemisinde yerel saatle 13.40 civarında şiddetli patlama meydana geldi. Kameralara yansıyan anlarda, patlamayla birlikte gemideki kargoların dağıldığı, alev ve yoğun duman yükseldiği görüldü.
Çin medyası, patlamanın 1 kilometre uzaklıktan hissedilebilen şok dalgasına yol açtığını aktardı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, limanda demirli olan geminin "tehlikeli madde" taşıdığı öğrenildi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi