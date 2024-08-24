Çin'den KAAN'a övgü: Gerçek bir 5’inci nesil savaş uçağı

Türk savunma sanayisinin gururu, millî muharip uçağımız KAAN, adından söz ettirmeye devam ediyor. Çin ordu gazetesi, Türkiye’nin 5’inci nesil savaş uçağı projesini derinlemesine ele aldığı bir makale yayınladı.

Yazıda, ABD tarafından F-35 projesinden çıkarılmasının Ankara’yı savaş uçağı geliştirmede azimlendirdiği yorumunda bulunuldu. Türkiye’nin savunma sanayisinin dışa bağımlılığının 2002’de yüzde 80 iken bugün bu oranın yüzde 20’ye gerilediğine dikkat çekilen makalede KAAN’ın 5’inci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip olduğu kaydedildi. KAAN’ın süper manevra, süpersonik seyir, radar gizliliği ve süper algılama kabiliyetlerini taşıdığının da altı çizildi.

İlgili Haberler Gururlandıran görüntüler! Milli Muharip Uçak KAAN ikinci uçuşunu gerçekleştirdi

"KAAN GERÇEK BİR 5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI"

Gazete, “KAAN gerçek bir 5’inci nesil savaş uçağı olarak adlandırılabilir” yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye 5’inci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı” ifadelerine yer verilen makalede, “Dünyada 5’inci nesil savaş uçağı kulübüne giren az sayıda ülkeden biri olmak Türk halkını mutlu ediyor” değerlendirmesi yapıldı.