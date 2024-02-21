İsmini Devlet Bahçeli vermişti! Milli muharip uçak KAAN'ın özellikleri nedir?

BATUHAN TOPBAŞ — Milli Muharip Uçak KAAN bugün gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin askeri havacılık alanındaki dışa bağımlılığını yıllar içinde çürütecek, en sonunda da kökünden bitirecek olan KAAN bir savaş uçağından çok daha fazlası...

HER ŞEY NASIL BAŞLADI?

Peki her şey nasıl başladı? 17 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye F-35 programından çıkartıldı. O dönem NATO üyesi olmayan Rusya'dan alınan S-400 Hava savunma sistemi sebebiyle, F-35'lerin gizli askeri bilgilerinin Rusya'nın eline geçebileceği öne sürüldü. Sürecin sonunda Türkiye geri adım atmadı ve F-35 programından çıkartıldı. Kamuoyunda bilinenin aksine Kaan'ın hikayesi bu olayla başlamadı.

Türkiye yerli savaş uçağı hamlesini Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 15 Aralık 2010 tarihindeki toplantısında yapmıştı. İlk aşamada kavramsal tasarım yapılması için TUSAŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilen toplantı sonrası o dönem TF-X olarak bilinen Kaan'ın 2011 yılı itibarıyla TUSAŞ tarafından kavramsal tasarım aşaması başlatılmış olup kavramsal tasarım çalışmaları 29 Eylül 2013'te tamamlandı.

3 TASARIM ÖN PLANDAYDI

2015 yılına kadar yapılan değerlendirmeler sonrasında ise üç adet tasarım öne çıktı.

- FX-1: Çift motorlu, Lockheed Martin F-22 benzeri tasarım

- FX-5: Tek motorlu, F-16 benzeri bir tasarım ve son olarak

- FX-6: Tek motorlu ve kanartlı, Saab JAS 39 Gripen benzeri tasarım.

2021'DE BASINA AÇIK SUNUM YAPILDI

Değerlendirmeler sonrası Ocak 2015'te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında; maliyeti yüksek olmasına karşın, boyu diğerlerinden daha uzun olan, daha fazla silah yükü taşıyabilen, daha yüksek sürate ve menzile ulaşabilen çift motorlu FX-1 yani F-22 Raptor benzeri model tercih edildi. 30 Haziran 2021'de Türk Hava Kuvvetleri, MMU programı hakkında basına açık bir sunum yaptı. Sunumda, T0 aşamasının hemen ardından Faz-1 Aşama-1 ile birlikte ön tasarım çalışmalarına başlandığı belirtildi.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Uçak 2023 yılında hangardan çıkacak, 2024 yılında kritik tasarım inceleme (CDR) faaliyetleri gerçekleştirilecek, 2025 yılı içerisinde Blok-0 denilen ilk uçağın üretimi tamamlanacak ve 2026 yılında ilk uçuş gerçekleştirilecekti... Kaan 2 yıl daha beklemeden bu sabah kanatlandı. Daha önce bu teknolojide uçak üretmemiş bir ülkenin, bu kadar kısa sürede bu kadar üstün özelliklere sahip bir uçak üretmesi hiç de kolay değil. Üstün özellik demişken gelin Kaan'ın özelliklerine bakalım:

KAAN 14 metre kanat açıklığına sahip, uzunluğu 21 metre, yüksekliği ise 6 metre. Azami hızı 1,8 mach, servis tavanı 55.000 ft., pozitif g limiti 9G negatif G limiti ise 3,5 G olacak.

İSMİNİ BAHÇELİ VERDİ

Geçtiğimiz yıl milli muharip uçağımızın müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini atıp imza atmıştı. Erdoğan, "Milli Muharip Uçağımızın ismi artık KAAN'dır. Rabbime bize bu günleri gösterdiği için hamdediyorum. İsim babası da Devlet Bey'dir. Şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. Diğer projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da maket diyeceklerdir. Her başarımızdan bunlar, suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türk milletiyiz, umut ettikleri hayallerden uyandırmaya KAAN ve Hürjet bile yeter. Buradaki coşku birilerini tedirgin ediyorsa demek ki doğru yoldayız. Daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız." demişti.