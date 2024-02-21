Uzmanlar öve öve bitiremedi! 'KAAN muazzam bir hava gücüne sahip olacak'

Türkiye için gurur günü! Milli Muharip Uçak KAAN, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uzmanlar, KAAN'ın uçuşunu değerlendirdi, yerli uçağa övgüler dizdi. Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin "KAAN seri üretime geçtikten sonra Türk Hava Kuvvetleri, İsrail dahil bölgedeki en güçlü hava kuvvetleri haline gelecek" ifadelerini kullandı. Pekin, KAAN'ın F-35 savaş uçağından çok daha üstün olduğunu vurguladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuş için gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından gökyüzüyle buluştu.

UZMANLAR KAAN'I YORUMLADI

Uzunluğu 21 metre, kanat açıklığı 14 metre olan KAAN ile Türkiye 5. nesil uçak üreten sayılı ülkeler arasına girdi.

Hürriyet'in haberine göre, İsmail Hakkı Pekin Milli Muharip Uçak Kaan için henüz işin başında olduğumuzu söyleyerek "Çok test yapılması lazım. İlk prototipler ABD'den alınan F-16 motorları ile uçacak. Ancak TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) yerli motoru üretmek için olağanüstü bir çalışma halinde" açıklamasında bulundu.

Emekli General Pekin Kaanların üretiminde İngiliz BAE Systems şirketi ile ortak çalışıldığını ifade ederek "İngilizler de 6. nesil uçak için çalışmalara başladılar. Bu uçağın üretiminde KAAN'dan öğrenilen teknolojileri kullanıyorlar. Yani aslında Kaan'da 6. nesil uçaklarda kullanılan teknoloji var" dedi.

İsmail Hakkı Pekin, Milli Muharip Uçak KAAN için henüz işin başında olduğumuzu söyleyerek "Çok test yapılması lazım. İlk prototipler ABD'den alınan F-16 motorları ile uçacak. Ancak TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) yerli motoru üretmek için olağanüstü bir çalışma halinde" diye konuştu.

Emekli General Pekin KAAN'ların üretiminde İngiliz BAE Systems şirketi ile ortak çalışıldığını ifade ederek "İngilizler de 6. nesil uçak için çalışmalara başladılar. Bu uçağın üretiminde Kaan'dan öğrenilen teknolojileri kullanıyorlar. Yani aslında Kaan'da 6. nesil uçaklarda kullanılan teknoloji var" dedi.

'MUAZZAM BİR HAVA GÜCÜNE SAHİP OLACAK'

Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ise Milli Muharip Uçak KAAN'ın Türk Hava Kuvvetleri için çok büyük bir güç çarpanı olacağını vurguluyor. Karakuş "Ancak biraz zamanı var. İlk uçağın 2030 yılında teslim edilmesi bekleniyor. Üretimi de 2040 da tamamlanacak. 2040 yılında Türk Hava Kuvvetleri 300 uçaklık muazzam bir hava gücüne sahip olacak" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Fransızların Rafale uçağından 24 adet sipariş etmişti. Milli Muharip Uçak KAAN'ın 5. nesil bir uçak olduğunun altını çizen Karakuş "KAAN kesinlikle bu Rafale uçaklarına üstünlük sağlayacak" dedi. 5'inci nesil KAAN'ların aksine Rafale'ler daha eski olan 4,5'uncu nesil teknolojiye sahip. Örneğin KAAN'ın radara karşı görünmez yeteneği varken Yunanistan Hava Kuvvetleri elindeki Rafale'lerde böyle bir özellik bulunmuyor.