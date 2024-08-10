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Ciple otomobilin çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ciple otomobilin çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Alaplı-Akçakoca kara yolu Değirmenağzı Kavşağı'nda B.G idaresindeki 67 TG 919 plakalı cip, Z.A. yönetimindeki 67 SF 504 plakalı otomobille çarpıştı.

Ciple otomobilin tartışmasında ortalık kan gölüne döndü - 1. Resim

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Alaplı ve Ereğli'deki hastanelere kaldırıldı. Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen otomobil sürücüsü Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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