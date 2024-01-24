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    Çocukların görüntülerini para karşılığı satanlara 20 ilde dev operasyon: 35 gözaltı var

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-16” operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Emniyet birimlerinin suç örgütleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Yurdun dört bir yanında eş zamanlı operasyonlar gerçekleşiyor. Bu kapsamda 20 ilde “SİBERGÖZ-16” operasyonları düzenlendi. Çocukların görüntülerini para karşılığı sattığı tespit edilen 35 kişi yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte Bakan Yerlikaya'nın o ifadeleri: 

    20 ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-16” Operasyonlarında 35 şüpheli Yakalandı!

    Çocukların görüntülerini para karşılığı satanlara 20 ilde dev operasyon: 35 gözaltı var

    Çocuklarımızı Koruma İçin Suçlularla Mücadele Etmeye Kararlıyız!

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara merkezli Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

    Sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı görüntülerinin paylaştığı tespit edildi.

    Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

    Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son Dakika
    Haberler > Gündem > Çocukların görüntülerini para karşılığı satanlara 20 ilde dev operasyon: 35 gözaltı var
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