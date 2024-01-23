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    3 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu, İsmail Süner'in çetesi çökertildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Antalya Alanya merkezli Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar kapsamında aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner’in de olduğu 11 şüpheli yakalandı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Güvenlik güçlerimizin organize suç örgütleriyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonu duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen “KAFES-32” operasyonları kapsamında aralarında örgüt elebaşı İsmail SÜNER’in de olduğu 11 şüpheli yakalandı.

    3 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu, İsmail Süner'in çetesi çökertildi
    Organize suç örgütünün Antalya (Alanya) genelinde:

    - İş yerlerini kurşunlayıp esnaflar üzerinde baskı kurarak, iş yerlerinden para talep ettikleri,

    - Örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur şahısların ikametine silah zoru ile girerek şahısları kaçırdıkları, internet bankacılığı üzerinden şahısların hesabında bulunan paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulundukları,

    - Müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, bu evleri kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettikleri,

    - Uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darp ettikleri ve kaçırdıkları,

    - Darp ettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıkları,

    - Kalabalık gruplar halinde gezerek halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son Dakika
    Haberler > Gündem > 3 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu, İsmail Süner'in çetesi çökertildi
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