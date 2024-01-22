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    İstanbul'da göçmen kaçakçılarına Kalkan-10 operasyonu: 9 kişi yakalandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'daki Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu. Yerlikaya operasyondan görüntüler de paylaştı.

    İstanbul&#039;da göçmen kaçakçılarına Kalkan-10 operasyonu: 9 kişi yakalandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'nin düzensiz göç ve göçmen kaçaçıklarına yönelik mücadelesi büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Güvenlik güçleri düzenledikleri operasyonlarla göçmen kaçakçılarına geçit vermiyor.

    İSTANBUL'DA 9 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

    Son olarak ekipler İstanbul'da harekete geçti. Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısı yakalandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

    6'SI TUTUKLANDI

    Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 6'sının tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

    5 ARACA EL KONULDU

    Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

    KARARLILIK MESAJI

    Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini de paylaşarak, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali YerlikayaDüzensiz GöçGöçmenKaçakçıİçişleri Bakanı
    Haberler > Gündem > İstanbul'da göçmen kaçakçılarına Kalkan-10 operasyonu: 9 kişi yakalandı
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