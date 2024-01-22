İstanbul'da göçmen kaçakçılarına Kalkan-10 operasyonu: 9 kişi yakalandı

22 Ocak 2024 08:59 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 09:06

Türkiye'nin düzensiz göç ve göçmen kaçaçıklarına yönelik mücadelesi büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Güvenlik güçleri düzenledikleri operasyonlarla göçmen kaçakçılarına geçit vermiyor.

İSTANBUL'DA 9 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Son olarak ekipler İstanbul'da harekete geçti. Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısı yakalandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

6'SI TUTUKLANDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 6'sının tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

5 ARACA EL KONULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

KARARLILIK MESAJI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini de paylaşarak, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." değerlendirmesinde bulundu.