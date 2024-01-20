Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    2 ilde göçmen kaçakçılarına 'Kalkan-8' operasyonu: 37 gözaltı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Şanlıurfa ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-8' operasyonlarında 37 organizatör yakalandı.

    2 ilde göçmen kaçakçılarına &#039;Kalkan-8&#039; operasyonu: 37 gözaltı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi sürdürüyor. İnsan tacirlerine geçit vermeyen emniyet güçleri, iki ilde yapılan operasyonlarda birçok organizatörü yakaladı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, 37 göçmen kaçakçılığı organizatörünün gözaltına alındığını duyurdu.

    199 PERSONEL, 18 AYRI ADRESE OPERASYON

    Yerlikaya, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

    "Şanlıurfa ve Adana’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü Yakalandı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Adana’da; 48 Ekip, 10 Özel Harekat unsuru ve 199 Personelin katılımıyla 18 Ayrı adrese “Kalkan-8” Operasyonu düzenlendi.

    Operasyonlar sonucu; Termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Göçmen KaçakçılığıŞanlıurfaAdana
    Haberler > Gündem > 2 ilde göçmen kaçakçılarına 'Kalkan-8' operasyonu: 37 gözaltı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    10 anlaşma imzalanacak! Reisi haftaya Ankara’da - Gündem10 anlaşma imzalanacak! Reisi haftaya Ankara’daDonanmaya bir günde dört yeni güç! Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye - Gündem'Uzay vatan'dan 'Mavi vatan'aAYM'den drone cezalarına iptal - GündemAYM'den drone cezalarına iptalAnkara ve İstanbul’un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti - GündemAnkara ve İstanbul’un İl Milli Eğitim Müdürleri değiştiSivas’ta 4.4 büyüklüğünde deprem - GündemSivas’ta 4.4 büyüklüğünde depremHayvanları korumak için kurulan dernekte 'pes' dedirten olay - GündemHayvanları korumak için kurulan dernekte 'pes' dedirten olayCumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday tanıtım törenine canlı bağlantı: Sakarya'yı Cumhur İttifakı çatısı altında toplayacağız - Gündem'Sakarya'yı Cumhur İttifakı çatısı altında toplayacağız'Çanakkale'de iki tekerlekli araçlara fırtına yasağı - GündemÇanakkale'de iki tekerlekli araçlara fırtına yasağıCihat Yaycı'dan heyecanlandıran sözler: 'Uçak gemisi de yapılırsa Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasına girer' - Gündem'Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasına girer'Metruk evde asılı bulunan kız öğrenciler hakkında Bakanlık'tan ilk açıklama - GündemBakanlık inceleme başlattı
    Sonraki Haber Yükleniyor...