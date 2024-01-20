2 ilde göçmen kaçakçılarına 'Kalkan-8' operasyonu: 37 gözaltı

20 Ocak 2024 08:04 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 08:29

Türkiye, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi sürdürüyor. İnsan tacirlerine geçit vermeyen emniyet güçleri, iki ilde yapılan operasyonlarda birçok organizatörü yakaladı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, 37 göçmen kaçakçılığı organizatörünün gözaltına alındığını duyurdu.

199 PERSONEL, 18 AYRI ADRESE OPERASYON

Yerlikaya, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Şanlıurfa ve Adana’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü Yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Adana’da; 48 Ekip, 10 Özel Harekat unsuru ve 199 Personelin katılımıyla 18 Ayrı adrese “Kalkan-8” Operasyonu düzenlendi.

Operasyonlar sonucu; Termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."