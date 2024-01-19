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    Bakan Yerlikaya'dan 5 günlük bilanço:12 ülkenin suçluları 'Kafes'ten kaçamadı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Bakan Yerlikaya 13 ilde düzenlenen operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 42 şahsın yakalandığını açıkladı.

    Bakan Yerlikaya&#039;dan 5 günlük bilanço:12 ülkenin suçluları &#039;Kafes&#039;ten kaçamadı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-31" operasyonuyla, 12 ülkede haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

    "TEK TEK KAFESİN İÇİNE KOYACAĞIZ"

    Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ve hepsini tek tek "kafesin" içine koyacaklarını ifade etti.

    12 ÜLKE PEŞİNDEYDİ

    Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kırklareli, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Sakarya ve Uşak'ta "Kafes-31" operasyonlarının düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

    "Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, İsveç, Finlandiya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan ülkeleri tarafından haklarında Interpol’ün kırmızı bülten ve acil yakalama mesajı ile arama kaydı olan 42 şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor. Operasyonda yakalanan şahısların, organize suç örgütü üyeliği, yasa dışı silah ticareti, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, göçmen kaçakçılığı, nitelikli ve mali dolandırıcılık, soygun ve hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmiştir."

    Yılbaşından bu yana Kafes Operasyonları ile kırmızı bültenle aranan 114 kişinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Devletimizin nefesi, terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ali Yerlikayaİçişleri BakanıKafes
    Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya'dan 5 günlük bilanço:12 ülkenin suçluları 'Kafes'ten kaçamadı
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