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    İzmir'de göçmen kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı, ev sahiplerine yasal işlem başlatıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İzmir’deki “Kalkan-9” operasyonunda çok sayıda göçmen kaçakçılığı organizatörü ve düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilere evlerini kiralayanlar hakkında da yasal işlem başlatıldı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce "Kalkan-9" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

    Operasyona, 5 tim çevik, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekattan oluşan 182 personel katıldı.

    20 ayrı adrese düzenlenen “Kalkan-9” operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı.

    16 EV SAHİBİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

    Ayrıca, düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

    Yerlikaya operasyonla ilgili sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İzmirKaçakGöçmen
    Haberler > Gündem > İzmir'de göçmen kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı, ev sahiplerine yasal işlem başlatıldı
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