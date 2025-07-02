Çöp ayrıştırma tesisinde kan donduran olay! Yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Aydın'da katı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma çalışmaları sırasında göbek bağı kesilmemiş bir erkek bebek cesedi bulundu.

Doğanköy Mahallesi'nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık bertaraf tesisinde ekiplerin çöp ayrıştırma çalışmaları yaptığı sırada çöplerin arasında bir bebek cesedi olduğu fark edildi.

YENİ DOĞMUŞ BEBEĞA AİT CANSIZ BEDEN BULUNDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin yeni doğmuş ve göbek bağı kesilmemiş bir erkek bebeğe ait olduğu belirlendi.

EKİPLER, BEBEĞİ ÇÖPE ATANLARIN PEŞİNDE!

Jandarma bebeğin kim yada kimler tarafından çöpe atıldığının belirlenebilmesi için geniş çaplı çalışma inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.