Çorum'daki feci kazada otomobiller hurdaya döndü! 6 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Feci kazada araçlar hurdaya dönerken 6 kişi yaralandı.

Çorum'da Murat K. idaresindeki 34 JP 7554 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu İnegazili köyü kavşağında Halil C'nin kullandığı 06 S 8397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sürücüler ile araçlarda bulunan Sevginur K, Aydın G, Nurettin K. ve Döndü K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CENAZEYE GİDİYORLARMIŞ

Kaza nedeniyle bir süre Ankara-Sungurlu yönünde tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Öte yandan kazanın, Halil C'nin kullandığı araçta bulunanların bir yakınlarının cenazesine giderken meydana geldiği öğrenildi.