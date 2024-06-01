Araçların arasında sıkışan gencin bacağı koptu

İstanbul Beyoğlu’nda yolun karşısına geçen bir vatandaşa otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 aracın arasına sıkışan gencin bacağı koptu. Görgü tanığı o anları anlatırken "Dizinden aşağısı paramparçaydı" dedi.

Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde 16.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen bir gence 06 DZY 745 plakalı araç çarptı. Korkunç kazada aracın çarptığı gencin bacağı koptu. Araç sürücüsü ise hafif yaralandı.

AĞIR YARALANDI

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, o esnada yoldan geçen dolu ambulansı durdurdu. Ambulans içerisinde başka bir hasta olmasına rağmen sağlık görevlileri, ağır yaralı genci alarak Okmeydanı’nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.

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"DİZİNDEN AŞAĞISI PARAMPARÇAYDI"

Kaza sonucu bacağı kopan genç vatandaşa ilk müdahaleyi yaptığını belirten Erdinç Elalmış, “Burada boydan boya otobüsler vardı. Çocuk da buradaki otobüslerin arasından çıkınca yolu göremedi. Aşağıdan gelen de hızlı geliyordu. Önde de otobüs olduğu için otobüs ile arkadan gelen arabanın arasında sıkıştı çocuk. Bir ses gelince ben de hemen koşup baktım, çocuğun dizinden aşağısı tamamen paramparçaydı. 1 ayağı paramparça oldu. Ondan sonra buradaki otobüsler kaza olunca arabalarını alıp gittiler. Buradan gelen bir ambulansın içinde hasta vardı. Ben önüne geçip durdurdum ve ‘Adamın ayağı koptu lütfen yardımcı olun’ dedim. Bakıp almak zorundayız dediler ve Allah razı olsun hemen onu da aldılar. Psikolojim bozuldu. Bakıp gören herkes perişan oldu” ifadelerini kullandı.