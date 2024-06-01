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Afganistan'da tekne battı, 20 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Afganistan&#039;da tekne battı, 20 kişi hayatını kaybetti
Afganistan, Tekne Kazası, Soruşturma, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki nehirde bir teknenin alabora olması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Afgan basınında yer alan haberlere göre, vilayetin Kültür ve Enformasyon Müdürü Karişi Badlun sabah saatlerinde Momand Dara ilçesindeki nehirde bir teknenin alabora olduğunu açıkladı.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Badlun, olayda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Badlun, şu ana kadar 5 kişinin kurtarıldığını aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Teknenin alabora olmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Afganistan yönetiminin resmi haber ajansı Bahter ise teknede 25 kişinin bulunduğunu duyurdu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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