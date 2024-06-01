İndirim izdihamı! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Haziran 2024 10:13 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 10:41 - Güncelleme:

Esenyurt, Kişisel Bakım, Kavga, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt’ta bir mağazanın indirim duyurusunun ardından vatandaşlar, şubelere akın etti. Bazı kadınlar, indirime giren bir ürün nedeniyle kavga etti. O anlar kameralara da yansıdı.