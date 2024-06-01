İndirim izdihamı! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt’ta bir mağazanın indirim duyurusunun ardından vatandaşlar, şubelere akın etti. Bazı kadınlar, indirime giren bir ürün nedeniyle kavga etti. O anlar kameralara da yansıdı.
Dün Esenyurt’taki zincir kişisel bakım mağazasında, mağazanın birçok üründe indirim yapılacağını öğrenen vatandaşlar mağazanın şubelerine akın etti.
SAÇLARINI YOLDU
İndirimli ürünleri almak için adeta yarışan kadınlar ürünlerden biri için tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyürken iki taraf da birbirine girdi. Birbirlerinin saçlarını tutup yere düşüren kadınları, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.
ANBEAN KAMERADA
Öte yandan, aynı mağazanın Esenyurt’taki başka bir şubesinde ise kadınlar, sıra tartışması sebebiyle mağazanın içinde kavga etmeye başladı. Yaşanan o kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı