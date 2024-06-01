Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İndirim izdihamı! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler

İndirim izdihamı! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esenyurt, Kişisel Bakım, Kavga, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt’ta bir mağazanın indirim duyurusunun ardından vatandaşlar, şubelere akın etti. Bazı kadınlar, indirime giren bir ürün nedeniyle kavga etti. O anlar kameralara da yansıdı.

Dün Esenyurt’taki zincir kişisel bakım mağazasında, mağazanın birçok üründe indirim yapılacağını öğrenen vatandaşlar mağazanın şubelerine akın etti.

SAÇLARINI YOLDU

İndirimli ürünleri almak için adeta yarışan kadınlar ürünlerden biri için tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyürken iki taraf da birbirine girdi. Birbirlerinin saçlarını tutup yere düşüren kadınları, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan, aynı mağazanın Esenyurt’taki başka bir şubesinde ise kadınlar, sıra tartışması sebebiyle mağazanın içinde kavga etmeye başladı. Yaşanan o kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Akıllı telefon kullanıcıları için kritik uyarı geldi! Telefonunuzu hemen kapatıp açın87 yaşında hayatını kaybeden Özer Uçuran Çiller, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emekli derneği başkanı tefecilikten tutuklandı - GündemEmekli derneği başkanı tefeci çıktıBir şafak vakti PKK avı! Adana sokaklarını ateşe vermişlerdi - GündemEl yapımı patlayıcı ile sokakları ateşe vermişlerdiKurbanlık hırsızlarının yöntemi "Pes" dedirtti! Sahibiyle beraber beş kangal köpeği de... - Gündem450 bin liralık koyunları bir gecede yok olduHatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 3 ölü, 4 yaralı - GündemHatalı sollama katliam gibi kazaya neden olduOtomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu - GündemOtomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savrulduYılın dolandırıcılık davasında Seçil Erzan ağlayarak kendini savundu: Dolandırıcı olduğuma inanıyor musunuz? - GündemErzan, ağlayarak kendini savundu
Sonraki Haber Yükleniyor...