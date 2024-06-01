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Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 3 ölü, 4 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Kaza, Jandarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2’si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzeri Karatepe Cezaevi mevkiinde Erdem Koç idaresindeki 59 ABM 061 plakalı otomobil, önünde seyreden Burak Koç’un kullandığı 59 AIJ 108 plakalı otomobili solladı. Erdem Koç’un kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Sercan Arıcan idaresindeki otomobil ve Burak Koç’un kullandığı otomobil zincirleme kazaya karıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Sercan Arıcan, Nihan Arıcan, Muradiye Yavuz ve iki çocuk ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muradiye Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 3 ölü, 4 yaralı - 1. Resim

HATALI SOLLAMA ÖLÜM GETİRDİ

Kazada ölen sürücü Erdem Koç’un, oğlu Burak Koç’un kullandığı otomobili sollamaya çalışırken kazaya karıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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